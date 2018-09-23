رئيس ريال مدريد يكشف عن أبرز مراحل تطوير ملعب “سانتياغو برنابيو”

صوتت الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد، على منح النادي تفويضًا كاملًا من أجل الاقتراض لإصلاح وتطوير ملعب “سانتياغو برنابيو”، وذلك خلال الجمعة العمومية غير العادية التي أقيمت، اليوم الأحد، برئاسة فلورنتينو بيريز.

وشدد بيريز في كلمته التي ألقاها على الأعضاء: “شراء لاعب وراتبه يكلفان أكثر من هذا المشروع.. إنه شيء بسيط له مصلحة ثابتة ويغير عالم هذه المؤسسة.. هناك البعض ممن لا يريدوننا أن نتحسن”.

وأضاف عقب الموافقة على التجديد: “أحد الأعضاء قال، حتى وإن حدّثت الملعب لن أصبح الدون فلورنتينو؟ حسنًا، كلفني البرنابيو كثيرًا، عام 2000 اقترضت للنادي بضمان اسمي، إنكم لا تعرفون كيف هاجموا بيتي وحتى وقت دفن زوجتي”.

وأردف: “لن يكون هناك فندق في الملعب، ولكن سيكون هناك شاشة 360 درجة على جدار الملعب من الخارج، وسقف قابل للطي، وجولة بانورامية جديدة، وخيارات تجارية متعددة، بما في ذلك مساحة كبيرة للرياضة الإلكترونية”.

وأتم: “أرضية الملعب لن تُمس، العمل سيكون من الخارج، وسيتم تغيير المقاعد خلال التوقف في الصيف.. سيظل سانتياغو برنابيو في القرن الحادي والعشرين مسرحًا للمشاعر التي تمثل المستقبل”.