أسينسيو: أتمنى التتويج بالكرة الذهبية.. والحصول على رقم 10 في ريال مدريد

أعرب ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد الإسباني، عن أمنيته بأن يتوج في يوم من الأيام بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وقال أسينسيو: “الكرة الذهبية.. في نهاية الأمر أنا أقوم بعملي ولو كان مقدرًا لي أن أحصل عليها، فسأحصل عليها، سنرى ماذا سيحدث في المستقبل”.

وبسؤاله عن ما إذا كان يود أن يرتدي قميص رقم 10 الذي يرتديه حاليًّا زميله الكرواتي لوكا مودريتش، أجاب: “لم يتحدث معي أحد عن تغيير قميصي ولذا لم أقرر شيئًا، رقم 10 يعجبني، ولكنه في يدٍ أمينة مع مودريتش وفي المستقبل أود نعم، أن أرتديه”.

وسجل أسينسيو هدف انتصار الريال على إسبانيول في المباراة التي أقيمت، مساء السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد تنتظره مواجهة صعبة في الجولة المقبلة أمام إشبيلية، والتي قال عنها: “ملعب إشبيلية صعب للغاية، وإشبيلية فريق عظيم، ولكننا سنذهب لتحقيق الفوز”.

ويمتلك ريال مدريد 13 نقطة في صدارة الجدول مؤقتًا، في انتظار مباراة برشلونة وجيرونا، اليوم الأحد.