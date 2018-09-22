ريال مدريد يقتنص فوزًا ثمينًا من إسبانيول ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني “مؤقتًا”

اقتنص ريال مدريد فوزًا ثمينًا من أنياب ضيفه إسبانيول، بهدف دون رد، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وسجل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 41، ليرفع الملكي رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة “مؤقتًا”، ويعوض تعادله أمام بيلباو 1-1 في الجولة الماضية، في انتظار نتيجة الديربي الكتالوني بين برشلونة وضيفه جيرونا، غدًا الأحد.

بينما تلقى إسبانيول خسارته الثانية في الليغا هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط، ويصبح مهددًا بفقدان المركز السادس.