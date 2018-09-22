كيف مهد رحيل رونالدو الطريق أمام راموس لتهديد رقم المدافع التاريخي للدوري الإسباني؟

يعتبر الهولندي رونالد كومان الذي لعب لبرشلونة ما بين 1989 و1995 المدافع الهداف التاريخي للدوري الإسباني الدرجة الأولى برصيد 67 هدفًا، وهو الرقم الذي ظل صامدًا منذ رحيله عن برشلونة ولم يتجاوزه أي مدافع.

وأصبح رقم الهولندي مهددًا بشكل كبير من عميد ريال مدريد سيرجيو راموس، الذي وصل للهدف رقم 57 وأصبح على بعد 10 أهداف من رقم المدرب الحالي لمنتخب هولندا.

ولم يكن رقم رونالد كومان مهددًا قبل هذا الموسم؛ لكون معدل أهداف سيرجيو راموس في الموسم يبلغ 3،8 هدف ويبلغ 32 سنة، لكن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد فتح الباب أمام عميد ريال مدريد لزيادة حصته من الأهداف في الموسم.

وبعد رحيل النجم البرتغالي عن الفريق الملكي، أصبح راموس المكلف الأول بتنفيذ ضربات الجزاء في ريال مدريد، ويشارك إيسكو وغاريث بيل وماركو أسينسيو مسؤولية تنفيذ ضربات الأخطاء القريبة من مربع عمليات المنافسين، وهو ما يزيد من حظوظه في تسجيل رقم قياسي من الأهداف هذا الموسم.

ويبلغ الرقم القياسي لسيرجيو راموس في موسم واحد من الليغا 7 أهداف وسجله موسم 2016-2017، حين توج ريال مدريد باللقب، ومرشح هذا الموسم مع استعمال تقنية الفيديو لزيادة غلته من الأهداف في موسم واحد.