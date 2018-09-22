نادي برشلونة يقترب من تجديد عقد بوسكيتس.. ويضع شرطًا جزائيًا ضخمًا

اقترب النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس من تجديد تعاقده مع العملاق الكتالوني برشلونة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل توقعات بإعلان رسمي قريب للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب؛ للبقاء مع حامل لقب الدوري الإسباني.

وبحسب تقرير شبكة “إي إس بي إن” الرياضية، أكد مصدر مقرب من إدارة برشلونة الإسباني اقتراب توصل الفريق لعقد جديد مع اللاعب خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويرتبط الدولي الإسباني بعقد يمتد حتى العام 2021، ولكن الإدارة الكتالونية تبدو حريصة على تحسين عقد اللاعب المخضرم.

وذكر تقرير سابق لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أن حامل لقب الدوري الإسباني يسعى إلى تجديد عقود بعض الأسماء البارزة داخل الكامب نو، ويأتي على رأسها بوسكيتس بالإضافة إلى النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش والجناح الإسباني جوردي ألبا.

ومن المتوقع أن تزداد قيمة كسر عقد اللاعب مع برشلونة إلى 447 مليون جنيه إسترليني؛ لدرء جميع محاولات خروجه من الكامب نو، وتتضمن العقود الحالية للاعبين الحاصلين على لقب كأس العالم بندًا يجدد العقد تلقائيًا على إثره، في حالة مشاركة اللاعب في عدد محدد من المباريات.

يُذكر أن تشافي هيرنانديز، النجم الدولي الإسباني ولاعب برشلونة السابق، هو الأكثر مشاركة في تاريخ العملاق الكتالوني بواقع 767 مباراة خاضها رفقة البلوغرانا في جميع البطولات، في حين يفصل بوسكيتس صاحب الثلاثين عامًا 12 لقاءً فقط عن مباراته رقم 500 رفقة برشلونة.