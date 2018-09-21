ميسي يواجه جيرونا بـ”نيولوك” (صورة)

بعد تألقه في أولى مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وتسجيله “هاتريك” في مرمى أيندهوفن الهولندي، قرر النجم ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة تغيير هيئته وعمل “نيو لوك”، بعدما حلق لحيته وغير من طريقة تصفيف شعره.

ونشر حساب برشلونة على “تويتر” صورة لميسي خلال تدريبات الجمعة استعدادًا للقاء جيرونا، وهو بشكل جديد دون لحية غزيرة وبطريقة تصفيف شعر جديدة.

وقرر قائد الأرجنتين حضور حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) لتوزيع جوائز The Best للعام الحالي في لندن يوم الإثنين المقبل، رغم عدم ترشحه لجائزة أفضل لاعب.

???????? New look pic.twitter.com/SRCzF186uD — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

وكان أول ما قام به ميسي بعد أن أصبح قائدًا لبرشلونة هو التعهد بإعادة لقب دوري أبطال أوروبا إلى إستاد نو كامب، وأظهر مهارة رائعة في مباراة فريقه الأولى في المجموعة الثانية ضد ايندهوفن يوم الثلاثاء الماضي، وسجل “هاتريك” في الفوز برباعية نظيفة على الضيوف.

وأصبح ميسي قائدًا لبرشلونة بعد رحيل أندريس إنيستا في يونيو/ حزيران، وألقى خطابًا الشهر الماضي بشأن إخفاقات فريقه في دوري الأبطال، وقال لمشجعيه على أرضية ملعب نو كامب: “أتعهد بفعل كل شيء لإعادة هذا اللقب الجميل إلى هنا”.

وسيواجه برشلونة منافسة صعبة للفوز باللقب أمام أندية مثل مانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس وريال مدريد إذا تأهلوا لدور الستة عشر.

وساهم ميسي في تصدر فريقه لمسابقة الليغا بالفوز في أربع مباريات، لكنه قرر أن يخوض المباراة المقبلة على أرضه أمام الجار جيرونا يوم الأحد المقبل، دون لحية كثيفة وطريقة جديدة لتصفيف شعره.