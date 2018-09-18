مباراة برشلونة وآيندهوفن.. هدف ميسي يمنحه رقمين مميزين (فيديو)

تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالهدف الأول لبرشلونة، في شباك ضيفه آيندهوفن الهولندي، في اللقاء المقام بينهما اليوم الثلاثاء، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في الدقيقة 32 من الشوط الأول، من ركلة ثابتة نفذها مسي بطريقة رائعة، لتمر الكرة من فوق الحائط البشري إلى الشباك.

ووفقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ميسي أصبح أول لاعب يسجل في شباك آيندهوفن من ركلة حرة في دوري الأبطال منذ ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق عام 2008.

وأشارت الشبكة، إلى أن ميسي أصبح ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 14 موسمًا متتاليا بعد راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد.