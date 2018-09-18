راموس: كريستيانو رونالدو أصبح من الماضي وريال مدريد بدونه “أكثر استحواذًا”

قال سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح جزءًا من الماضي بعد انتقاله لصفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

جاءت تصريحات راموس في مؤتمر صحفي، قبل مباراة الريال، غدًا الأربعاء، أمام روما الإيطالي في الجولة الأولى للمجموعة السابعة من البطولة القارية على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

وأضاف راموس: “كريستيانو رونالدو قضى الكثير من الوقت في ريال مدريد، لكن الآن هو من الماضي، المكان الذي تركه تم ملؤه بلاعبين آخرين”.

وتابع: “بدون كريستيانو الفريق أصبح أكثر استحواذًا، ولدينا أساليب أخرى للفوز بالمباريات”.

وأوضح راموس أن “الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ورافائيل فاران يملكان خبرة كبيرة في ريال مدريد، وهما من قادة الفريق ومن الجيد أن يكون هناك لاعبون مثلهم في الفريق”.

وتابع قائد الملكي تصريحاته بالقول: “أفضل الفوز بدوري الأبطال عن كأس الملك، أعتقد أن جميع من في الفريق يفضل الفوز بالبطولة القارية عن ثلاث كؤوس من كأس الملك”.

واختتم راموس تصريحاته: “أنا دائمًا ما أدافع عن أي شيء سيجعل الكرة أكثر عدلًا، تقنية الفيديو ستقوم بذلك ويجب أن نعطيها وقتها”.