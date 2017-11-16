هل يشهد ريال مدريد خلافًا بين راموس وكريستيانو رونالدو؟

لازالت وسائل الإعلام الإسبانية المقربة من ريال مدريد تتحدث عن سوء تفاهم وخلاف، بين العميد الدولي الإسباني سيرجيو راموس، والنجم الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء جواب راموس حول إمكانية رحيل رونالدو، ليضيف بعض الشكوك حول علاقة الطرفين بعدما قال :”هل رونالدو سيغادر ريال مدريد ؟ وجهوا له السؤال؛ فأنا لا أعرف مثل هذه الأشياء ليست في علمي .”

وكان راموس رد بقوة، ودافع عن زملائه في دكة البدلاء بعد تصريحات النجم البرتغالي، إثر الخسارة في ويمبلي أمام توتنهام حيث قال :”دكة البدلاء كانت أقوى بوجود بيبي وجيمس وموراتا، الحاليون جيدون؛ لكن الذين رحلوا كانوا أكثر خبرة .”

وحسب برنامج ” El Chiringuito ” فدفاع راموس عن البدلاء، وترحيبه بقدوم نيمار، أقلقا النجم البرتغالي الذي يخشى أن يفقد الاحترام من طرف الإدارة؛ التي تبحث عن تعزيز صفوف الفريق بنجوم كبار.

وزاد التوتر بين اللاعبين، خاصة في الأسابيع الأخيرة؛ عندما صرح راموس بأنه يرحب بانضمام نيمار إلى الفريق إذا ما أراد العودة إلى الليغا، وهو ما اعتبره رونالدو تصريحًا موجهًا ضده، باعتبار أن نيمار سيكون بديله المحتمل في الفريق.

وفقد النجم البرتغالي الصيف الماضي بعض اللاعبين المقربين وعلى رأسهم مواطناه بيبي وكونتراو، والكولومبي جيمس رودريغيز، فيما ازدادت قوة ونفوذ العميد سيرجيو راموس عبر الدوليين الإسبان الكبار، والشباب ناتشو وكارفخال وإيسكو وأسينسيو وسيبايوس وخيسوس فابيخو وماركوس لورنتي ولوكاس فاسكيز.

ويعتبر النجم البرتغالي العميد الثالث للفريق خلف راموس ومارسيلو، لكنه في هذا الموسم لم يحمل شارة القيادة؛ نظرًا لتواجد أحدهما أو كلاهما في اللقاءات السابقة.