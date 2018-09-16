خيتافي يذيق إشبيلية مرارة الخسارة الثانية في الدوري الإسباني (فيديو)

أذاق خيتافي منافسه إشبيلية مرارة الخسارة الأولى على ملعبه، والثانية في الدوري الإسباني، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وسجل خيتافي هدفين في الشوط الأول عبر أنغل لويس رودريغز في الدقيقتين 3 و39، ليفوز خيتافي 2/0.

ومرر خورخي مولينا كرة متقنة إلى لويس رودريغز الذي لم يجد صعوبة في إسكانها شباك الحارس توماس فاتشك.

ومن هجمة مرتدة، وصلت الكرة إلى رودريغز بالخطأ ليسددها على يسار فاتشك.

ورفع الفوز رصيد خيتافي إلى 7 نقاط في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر، علمًا أنه تلقى الخسارة الثانية على التوالي.