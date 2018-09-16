بسبب ريال مدريد.. أتلتيك بلباو يجبر الاتحاد الإسباني على حذف تغريدة في موقع “تويتر” (صور)

اضطر حساب الاتحاد الإسباني لكرة القدم على موقع “تويتر” حذف تغريدة متعلقة بمباراة ريال مدريد ومضيفه أتلتيك بلباو، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني أمس السبت.

وتعثر ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس ليفشل الفريق الملكي في تحقيق الفوز الرابع على التوالي ويفقد الصدارة لصالح منافسه برشلونة، الذي حقق فوزًا صعبًا على ريال سوسيداد على ملعب أنويتا.

وبعد نهاية مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو نشر حساب الاتحاد الإسباني على “تويتر” تغريدة قال فيها إن الفريق الباسكي نجح في الحصول على نقطة أمام الفريق الملكي.

لكن حساب أتلتيك بلباو علق على التغريدة “يمكننا القول إن ريال مدريد حقق نقطة ثمينة أمامنا، بعدما كان التقدم في النتيجة للفريق الذي يضم 11 لاعبًا محليًا”.

وبعد رد حساب أتلتيك بلباو حذف حساب الاتحاد الإسباني التغريدة من حسابه في “تويتر”.

وفي المباراة تقدم إيكار مونياين لأتلتيك بلباو في الدقيقة 32، في حين تعادل البديل إيسكو لريال مدريد في الدقيقة 63.

ويملك ريال مدريد 10 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر الذي يملك 12 نقطة، مقابل 5 نقاط لأتلتيك بلباو في المركز السادس.