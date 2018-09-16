مباراة ريال مدريد وروما.. دي فرانشيسكو يعد بالفوز على الفريق الملكي

أعلن إيزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب روما التحدي، ووعد بالفوز على منافسه ريال مدريد، في المباراة التي تجمعهما الأربعاء المقبل.

ويستضيف ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاث الماضية، منافسه روما على إستاد سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وقال دي فرانشيسكو عقب تعادل روما وكييفو في الدوري الإيطالي: “سنهزم ريال مدريد يوم الأربعاء، يجب علينا ألا نفقد عقليتنا، حتى لو كانت النتائج الأخيرة تعرض سلامتنا للخطر، يجب أن نخلق المزيد من الفرص، ونطوِّر من صفاتنا”.

وأضاف “يوم الأربعاء (أمام ريال مدريد)، لا يمكن أن يحدث ما حدث اليوم أمام كييفو، علينا أن نبدأ من مرحلة دفاعية ممتازة من أجل القيام بمرحلة هجومية كبيرة أيضًا”.

وسقط روما في فخ التعادل 2/2 أمام كييفو ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وعن ذلك قال دي فرانشيسكو: “نحن نستقبل أهدافًا بسهولة، دائمًا أطالب لاعبي فريقي بإنهاء المباراة بتسجيل الأهداف”.

وواصل “هذا سباق كان تحت سيطرتنا، ولا يمكنك أبدًا التفكير في عدم إغلاقه من خلال تسجيل المزيد من الأهداف”.

وأردف “كان يجب علينا اليوم تسجيل 4 أو 5 أهداف، كي لا تعاني في النهاية، وهذا لم يحدث، وجعلنا كييفو يبقون على قيد الحياة”.

ورفع التعادل رصيد روما إلى 5 نقاط من 4 مباريات، ولم يحقق الفريق الفوز في آخر 3 مباريات.