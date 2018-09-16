ماذا قال لوبيتيجي عن عدم إشراك ماريانو دياز في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو؟

خسر ريال مدريد أول نقطتين في الدوري الإسباني بتعادله أمام أتلتيك بلباو 1-1، مساء السبت، في لقاء لم يشرك خلاله المدرب جوليان لوبيتيجي، المهاجم العائد ماريانو دياز، ولو كبديل رغم العقم الهجومي للفريق.

وجلس المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا على دكة البدلاء، للقاء الثاني على التوالي منذ عودته لريال مدريد قادمًا من أولمبيك ليون، حيث كان لاعبًا أساسيًا وهدافًا للفريق.

ورغم مستوى الفرنسي كريم بنزيما السيئ خلال لقاء أتلتيك بلباو، فضل لوبيتيجي إشراك لوكاس فاسكيز في الجناح بدلًا من غاريث بيل وأبقى على المهاجم الفرنسي.

وقال لوبيتيجي بعد اللقاء: “ماريانو دياز كان أحد الحلول الممكنة؛ لكننا رأينا أن غاريث بيل يجب أن يتم تغييره فأشركنا لوكاس فاسكيز، الذي أعتقدنا أنه يمكنه أن يشكل الخطورة”.

ورغم تأخر الفريق 1-0 في الشوط الأول فضّل لوبيتيجي تقوية وسط الميدان بإشراك كاسيميرو وإيسكو، اللذين دخلا بديلين لسيبايوس ومودرياتش ثم لوكاس فاسكيز في الجناح دون أن يعزز هجومه بلاعب سريع وهدّاف تركه على دكة البدلاء.

ودفع ريال مدريد حوالي 22 مليون يورو لاستعادة لاعبه من أولمبيك ليون؛ ليكون بديلًا لبنزيما، الذي بدأ الموسم بشكل جيد ويعتبر برفقة راموس وكارفخال الثلاثي الذي لعب كل اللقاءات برفقة لوبيتيجي.