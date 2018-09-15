جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال سوسييداد.. وتعثر ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو (صورة)

أوقف أتليتك بيلباو، اليوم السبت، سلسلة انتصارات ضيفه ريال مدريد بعدما تعادلا بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 10 نقاط في الوصافة بفارق نقطتين خلف برشلونة، المتصدر، فيما ارتفع رصيد أتليتك بيلباو إلى 5 نقاط في المركز الرابع.

فيما استفاد برشلونة من مساندة الحظ له ليعدل تأخره الى انتصار 2-1 على أرض ريال سوسييداد، مواصلا التخلص من سجله السيء في سان سيباستيان ومحافظا على بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.