أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.. ويليامس يسجل الأول.. وإيسكو يتعادل للميرنغي (فيديو)

سجل إينياكي ويليامس الهدف الأول لفريق أتلتيك بيلباو في شباك ريال مدريد في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب “سان ماميس” في الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة تحقيق الانتصارات، ورفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

وفي الدقيقة 64 يتعادل إيسكو للريال.

ويأمل ريال مدريد تحقيق فوزه الرابع تواليًا، بعد أن تغلب على خيتافي، وجيرونا، وليغانيس، وسجل 10 أهداف، واستقبل هدفين.

وتأتي مباراة ريال مدريد المعقدة، قبل أن يستضيف الفريق الملكي منافسه روما الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا 2018/2019.

يُشار إلى أن ريال مدريد لم يحقق الفوز على أتلتيك بلباو في آخر مباراتين جمعتا الفريقين.