موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني القنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفًا على منافسه أتلتيك بلباو، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، اليوم السبت، على ملعب سان ماميس.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة تحقيق الانتصارات ورفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

وتُلعب مباراة ريال مدريد الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويأمل ريال مدريد بتحقيق فوزه الرابع تواليًا، بعد أن تغلب على خيتافي وجيرونا وليغانيس، وسجل فيها 10 أهداف واستقبل هدفين.

وتأتي مباراة ريال مدريد المعقدة، قبل أن يستضيف الفريق الملكي منافسه روما الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا 2018/2019.

يشار إلى أن ريال مدريد لم يحقق الفوز على أتلتيك بلباو في آخر مباراتين جمعت الفريقين.

وأعلن جولين لوبيتيجي، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة أتلتيك بلباو.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلو نافاس، تيبو كورتوا، كاسيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو أودريوزولا.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، ماركو أسينسيو، إيسكو وسيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيما، غاريث بيل، لوكاس فاسكيز وماريانو دياز.