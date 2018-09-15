أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد.. إلوستوندو يسجل في “البلوغرانا”.. وسواريز يتعادل (فيديو)

استقبلت شباك برشلونة الهدف الأول عن طريق أريتز إلوستوندو، لاعب ريال سوسيداد، في الدقيقة 21 من الشوط الأول، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بملعب “انويتا”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الثامن برصيد 4 نقاط قبل انطلاق منافسات الجولة.

ركلة حرة مباشرة لفريق ريال سوسيداد وصلت عرضية داخل المنطقة حولها هيكتور مورينو برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء في اتجاه أريتز الذي سدد كرة قوية على الطاير اصطدمت في القائم الأيمن وسكنت شباك تير شتيغن.

#برشلونه_ريال_سوسيداد الدوري الاسباني l برشلونة 0-1 ريال سوسيداد l هدف ريال سوسيداد الاول في برشلونة HDpic.twitter.com/BjFGxWBcFq — FootBall_REC (@FootBallREC2) September 15, 2018

وفي الدقيقة 63 تعادل لويس سواريز لبرشلونة.. ركنية لفريق برشلونة حولها بيكيه برأسية من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى الحارس وسط ارتباك منه ومن الدفاع لتصل الكرة إلى سواريز الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الست ياردات داخل المرمى.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز الرابع على التوالي؛ لمواصلة الحفاظ على صدارة “الليجا”، في ظل المنافسة القوية التي تجمعه بغريمه التقليدي ريال مدريد، علمًا بأن الفريق الكتالوني فاز مرة واحدة فقط على ذلك الملعب في آخر 8 مواجهات له.

وتعقد جماهير برشلونة آمالها على ليونيل ميسي، الذي نجح في صناعة 151 هدفًا طوال تاريخ مشاركاته بمسابقة الدوري الإسباني، في قيادة الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.