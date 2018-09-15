موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستقبل ريال سوسيداد منافسه برشلونة، على ملعب أنويتا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني للموسم 2018/2019.

وتلعب مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم السبت، الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، 16:15 بتوقيت القاهرة، 18:15 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويأمل النادي الكتالوني تحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 12 نقطة والانفراد بصدارة جدول الترتيب.

يشار إلى أن برشلونة حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 4/2 على ريال سوسيداد على ملعب أنويتا الموسم الماضي، وهو الفوز الأول للنادي الكتالوني في آخر 10 أعوام.

ومنذ فوز برشلونة 2/0 على ملعب ريال سوسيداد في مايو 2005، لعب النادي الكتالوني 8 مباريات ضد الفريق الباسكي على ملعب أنويتا، وخسر برشلونة 5 مرات مقابل 3 تعادلات في الدوري الإسباني.