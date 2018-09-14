بيب غوارديولا يكشف موقفه من تدريب منتخب الأرجنتين وأفضل نسخة في تاريخ ريال مدريد

جدد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، رغبته في التدريب على مستوى المنتخبات في المستقبل، دون الكشف عن المنتخب المفضل بالنسبة له.

وقال غوارديولا في مقابلة الأرجنتيني خورخي فالدانو، ونشرتها صحيفة “ماركا”، أوضح جوارديولا، “إذا حصلت على الفرصة، بالتأكيد أود التدريب على مستوى المنتخبات”.

واقترح فالدانو على غوارديولا تولي تدريب منتخب الأرجنتين، لكن المدرب الإسباني قال: “الأرجنتين؟ لا من فضلك”.

وارتبط غوارديولا كثيرًا بتولي تدريب منتخب الأرجنتين، بعد 4 مواسم قضاها مع النجم ليونيل ميسي في برشلونة، ونجح خلالها في الحصول على أفضل نسخة مع اللاعب الأرجنتيني.

كما شن غوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ، هجومًا على وسائل الإعلام في إسبانيا وقال: “بعدما خضت تجربة برشلونة بات كل شيء أكثر احتمالًا هنا.. الشر والقسوة الموجودان هنا (في إسبانيا) ليسا في أي مكان آخر، والأمر ذاته بالنسبة للمديح”.

وأضاف: “أشعر بارتياح هنا وأحظى بحماية من قبل عالم كرة القدم. أنا في النادي الذي يثير إعجابي. لا أشعر وكأنني أخضع لمحاكمة بسبب هزيمة أو انتصار”.

وواصل: “في إسبانيا الصحافة أكثر قسوة. سوف يلحقون الضرر بك ويعرفون كيف يفعلون هذا”.

وتحدث غوارديولا عن أفضل نسخة لريال مدريد، وأوضح أن أفضل فريق مر على ريال مدريد هو ما يطلق عليه بـ “خماسية النسر” أو ما يسمى بالإسبانية “لا كينتا ديل بويتري”.

ويعود سبب التسمية إلى الخماسي الذي صعد من الكاستيا خلال فترة الثمانينيات وسخّر موهبته لخدمة الفريق بقيادة الرائع إيميليو بوتراغينيو.

وقال غوارديولا: “ريال مدريد لا كينتا ديل بويتري مع كل الاحترام الواجب، هو أفضل ما رأيته”.

“كان من دواعي سرورنا أن نراهم يلعبون، كنا سعداء لأن ميلان آريغو ساكي قضى عليهم في أوروبا، ويوهان كرويف أخبرنا دائمًا أننا أفضل منهم، قبل مباراة تينيريفي على سبيل المثال، أخبرنا أن ريال مدريد سيخسر (المباراة الشهيرة في الجولة الأخيرة التي أهدت اللقب لبرشلونة).