غوارديولا: أرغب في إنهاء مسيرتي مع نادي برشلونة

كشف الإسباني بيب غوارديولا عن رغبته بإنهاء مشواره التدريبي من حيث بدأ في نادي برشلونة الإسباني.

وقال غوارديولا الذي حصد عدة ألقاب محلية وأوروبية مع برشلونة، وبايرن ميونخ الألماني، وفريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال مقابلة مع برنامج “أونيفرسو فالدانو”:”سأنتهي مجددًا من حيث بدأت.. خطواتي الأخيرة كمدرب ستكون مع فرق الناشئين.. وآمل أن يكون ذلك في برشلونة”.

وبدأ غوارديولا الذي تألق كلاعب وسط مع برشلونة، مشواره التدريبي مع الفريق الرديف في النادي الكاتالوني في 2007، ثم استلم الفريق الأول بعد 12 شهرًا، خلفًا للهولندي فرانك رايكارد.

وأشرف غوارديولا (47 عامًا) على إحدى أنجح الحقبات في تاريخ برشلونة، فقاده إلى 14 لقبًا بين 2008 و2012، بينها ثلاثة ألقاب في الليغا، واثنان في دوري الأبطال، في عز فترات تألق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأمل غوارديولا بقيادة مانشستر الذي ينتهي عقده معه في 2021 إلى لقب ثانٍ في البريميرليغ بعدما حصد رقمًا قياسيًا الموسم الماضي بلغ 100 نقطة.