براءة الروسي دينيس تشيريشيف لاعب فالنسيا الإسباني من تعاطي المنشطات

أعلنت الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات، اليوم الخميس، عدم العثور على أي دليل يشير إلى تعاطي لاعب كرة القدم الروسي دينيس تشيريشيف، المحترف في نادي فالنسيا للمنشطات.

ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة، نشره اللاعب عبر صفحته على تويتر،”بعد الاطلاع على المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام حول الاستخدام المزعوم للمواد المحظورة في الرياضة خلال لعب دينيس تشيريشيف مع نادي فياريال، تم فتح تحقيق وغلقه من دون إجراء، لعدم وجود أدلة على سلوك غير نظامي”.

وكانت الوكالة الإسبانية أكدت أمس الأربعاء، فتح تحقيق بشأن احتمال تعاطي تشيريشيف للمنشطات بعد تصريحات لوالده لصحيفة روسية.

وأكد الوالد في تصريح لصحيفة “سبورت ويك-أند” في يونيو/ حزيران من العام الماضي، أن ابنه تلقّى حُقن هرمون خاصة بالنمو عندما كان يلعب مع فريق فياريال الإسباني.

ويؤدي تناول هرمونات خاصة بالنمو من دون تراخيص طبية تجيز ذلك إلى إيقاف الرياضي المعني أربعة أعوام.

وبدأ تشيريشيف مسيرته الكروية مع ريال مدريد ليتم بيعه العام 2016 إلى فياريال، وقام الأخير بإعارته إلى فالنسيا هذا الموسم.