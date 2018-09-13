بايرن ميونخ يشكك في نوايا جيمس رودريغيز

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الخميس أن النجم الكولومبي جيمس رودريغيز قد لا يستمر مع بايرن ميونخ، بعد نهاية فترة إعارته صيف العام 2019.

وأوضحت صحيفة “كيكر”: أن كارل هاينز رومينيغه قال إنه سيتم شراء عقد رودريغيز في ظل الرحيل المتوقع لبعض نجوم الفريق”.

وأضافت الصحيفة أن “رودريغيز يرى أنه يستحق مركزًا أساسيًا بشكل دائم، بالرغم من المنافسة الشرسة على المراكز الأساسية في الفريق”.

وواصلت بقولها: “بايرن ميونخ يشك في رغبة رودريغيز في البقاء؛ لأنه كان يأمل العودة إلى ريال مدريد هذا الصيف، بحسب المقربين منه، رغم أن عقد إعارته ينتهي في صيف 2019”.

وأشارت الصحيفة إلى أن رودريغيز، البالغ من العمر 27 عامًا، كان يعوّل على العلاقات الممتازة بين إدارتي بايرن ميونخ وريال مدريد، للعودة إلى الفريق الملكي رغم تبقي عام واحد على عقد إعارته.

وشارك رودريغيز 18 دقيقة فقط في مباراتين مع بايرن ميونخ الموسم الحالي، علمًا أنه شارك في 39 مباراة الموسم الماضي وسجل 8 أهداف وصنع 14 في 2643 دقيقة.