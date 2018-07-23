جيمس رودريغيز يتحدث عن إمكانية عودته إلى ريال مدريد

تحدث النجم الكولومبي جيمس رودريغيز عن إمكانية عودته إلى ناديه ريال مدريد، بعد موسم قضاه معارًا إلى بايرن ميونخ الألماني.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن رودريغيز قوله: “ريال مدريد كان النادي الذي سجلت فيه أكثر عدد من الأهداف (36 هدفًا)، في حين سجلت مع بورتو 32 هدفًا. ليس من السهل أن تسجل هذا العدد من الأهداف مع ريال مدريد، مع 42 تمريرة حاسمة أيضًا”.

وعن إمكانية عودته إلى ريال مدريد، قال رودريغيز: “حتى الآن ما زلت في بايرن ميونخ، لقد كان أول موسم مذهلًا، وأنا سعيد للغاية هنا. أشعر أن الجميع يحبني”.

وانتقل رودريغيز إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي لمدة موسمين بنظام الإعارة، مقابل 11 مليون إسترليني، وتردد أن جولين لوبيتيغي المدرب الجديد لريال مدريد يريد الاعتماد على اللاعب البالغ من العمر 27عامًا.

وعن أفضل مباراة له أوضح رودريغيز: “أفضل مباراة لعبتها في حياتي كانت أمام أوروغواي في كأس العالم 2014 في البرازيل، وأفضل ألقابي بالتأكيد مع ريال مدريد، لا سيما لقبي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس العالم للأندية.

وأشاد رودريغيز بزميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصفه بأنه أفضل شريك لعب إلى جانبه.