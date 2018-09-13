المثلث الجديد لريال مدريد يواجه 4 اختبارات صعبة في 14 يومًا

يواجه جولين لوبيتيجي المدرب الجديد لريال مدريد تحديًا مهمًا، فيما تبقى من شهر أيلول / سبتمبر الحالي، حيث سيلعب لقاءات مهمة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، ويبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وبعد خسارة السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد حقق ريال مدريد 3 انتصارات متتالية في الليغا جعلته يشارك الصدارة مع غريمه التقليدي برشلونة لكنه واجه فقط خيتافي وجيرونا وليغانيس والقادم أصعب.

وفي ظرف 14 يومًا يلعب ريال مدريد 4 لقاءات قوية في الليغا ويبدأ المشوار في دوري الأبطال بلقاء قوي، وهي لقاءات مهمة للمدرب الجديد لمعرفة إمكانيات لاعبيه في رفع التحدي عاليًا والبقاء في القمة.

ويواجه ريال مدريد أتلتيك بلباو ثم روما في دوري الأبطال وإسبانيول برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد في الليغا ويحتاج المدرب الجديد لتألق لاعبيه لتحقيق انتصارات مهمة تخيف كل المنافسين.

انطلاقة جيدة لكريم بنزيما وغاريث بيل وتألق ماركو أسينسيو

وضع جولين لوبيتيجي ثقته في الثلاثي كريم بنزيما وغاريث بيل وماركو أسينسيو لتنشيط هجوم الفريق بعد رحيل النجم الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو ولم يخيب الثلاثي أمل مدربهم وقدموا بداية مميزة في الليغا.

وسجل كريم بنزيما 4 أهداف وغاريث بيل 3 أهداف وتسبب أسينسيو في 3 ضربات جزاء، سجلها الفريق في بداية الموسم.

ويعتبر كريم بنزيما أمل ريال مدريد في الموسم الحالي بعدما استعاد حاسته للأهداف وتركيزه أمام المرمى بعدما ظل لسنوات يقدم الدعم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واعتبرت صحيفة ” ماركا ” أن المهاجم الفرنسي استعاد ذاكرته كمهاجم صريح والتي تألق فيها حين كان لاعًبا في أولمبيك ليون، حيث كان أكثر نجاحا أمام مرمى المنافسين وأكثر محاولات.

وبالنظر للدور الجديد لماركو أسينسيو والذي يختلف بشكل كلي عن دور البرتغالي رونالدو الذي كان ينهي الهجمات، فالنجمان غاريث بيل وكريم بنزيما سيستفيدان من قوة اختراق النجم الشاب وصنعه للأهداف.

وصنع أسينسيو 3 أهداف لزملائه في منتخب إسبانيا أمام كرواتيا كما حصل على 3 ضربات جزاء في 3 لقاءات لريال مدريد في الليغا.