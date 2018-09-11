هل يصبح ماركو أسينسيو نجم إسبانيا الأول في عهد لويس إنريكي؟ (فيديو)

قدم ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد مستوى مميز خلال لقاء منتخب إسبانيا أمام كرواتيا وصيف بطل العالم وكان صانع الفوز الكبير 6-0 في دوري الأمم الأوروبية.

وصنع النجم الشاب البالغ من العمر 22 سنة الحدث خلال اللقاء حيث سجل أول أهدافه الدولية في لقاءه رقم 17 وكان الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا بتسديدة قوية ثم كان وراء الهدف الثالث حين ارتطمت تسديدته القوية بالقائم وظهر الحارس الكرواتي لوفري كالينيتش لتدخل المرمى.

اسبانيا 2 – 0 كرواتيا | قووووووووووول صاروخ لـ اسينسيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/9ELfpVyL1k — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

اسبانيا 3 – 0 كرواتيا | قووووووووووول هدف اسطوووري لـ اسينسيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/sJYxeoNHAY — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

كما صنع النجم الشاب 3 أهداف لزملائه سيرجيو راموس ورودريغو وإيسكو ليكون نجم اللقاء الأول، بالإضافة لدوره الدفاعي والهجومي على حد سواء.

اسبانيا 4 – 0 كرواتيا | رودريغو قوووووووووووول اسيست اسينيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/jlRKqiNWAA — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

اسبانيا 5 – 0 كرواتيا | قوووووووووووول راموووس اسيست اسينسيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/sq0WJFrQwU — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

اسبانيا 6 – 0 كرواتيا | قوووووووووووول ايسكو اسيست اسينسيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/E3lg7au8jz — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وبعد اعتزال إنييستا ودافيد سيلفا نجمي وسط ميدان إسبانيا في السنوات العشرة الماضية تنظر الجماهير الإسبانية لماركو أسينسيو كنجم مستقبل قادر على قيادة منتخب لاروخا مجددا للألقاب.

ودفع ريال مدريد 3،5 مليون يورو فقط لريال مايوركا للتعاقد معه صيف 2015 وهو المبلغ الذي رفض برشلونة دفعه حيث كان في صراع مع ريال مدريد حول النجم الشاب.

وبعد فترة إعارة لريال مايوركا وإسبانيول برشلونة عاد أسينسيو لريال مدريد صيف 2016 ليمنحه الفرنسي زين الدين زيدان ثقته ليكون لاعبا في ريال مدريد ويدخل قائمة المنتخب الإسباني.

ومع تعيين جوليان لوبيتيجي مدربا لريال مدريد ورحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح دور أسينسيو أكبر في ريال مدريد وحصل على مركز أساسي هذا الموسم وهو ما يفيد المنتخب الإسباني في عهد لويس إنريكي.

وبالنظر لقائمة اللاعبين الذين تمت دعوتهم من طرف مدرب برشلونة السابق والتي ترتكز على العناصر الشابة لخلق جيل جديد يعوض الجيل القديم فالنجم الشاب ماركو أسينسيو مرشح بقوة ليكون نجم إسبانيا المقبل وأحد أبرز اللاعبين في أوروبا والعالم.