إسبانيا تمطر شباك كرواتيا وتسحقها بسداسية في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

أمطر المنتخب الإسباني، مرمى ضيفه الكرواتي بسداسية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري القسم الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة أحرزها ساول نيغويز، وماركو أسينسيو، ولوفري كالينيتش، بالخطأ في مرماه في الدقائق 24 و33 و35.

إسبانيا 2 – 0 كرواتيا | قووووووووووول صاروخ لـ إسينسيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/9ELfpVyL1k — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

إسبانيا 3 – 0 كرواتيا | قووووووووووول هدف أسطوووري لـ إسينسيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/sJYxeoNHAY — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف “الماتادور” ثلاثة أهداف أخرى خلال شوط المباراة الثاني عبر رودريغو مورينو، وسيرخيو راموس، وإيسكو في الدقائق 50 و57 و70.

أسبانيا 4 – 0 كرواتيا | رودريغو قوووووووووووول إسيست أسينيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/jlRKqiNWAA — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

إسبانيا 5 – 0 كرواتيا | قوووووووووووول راموووس اسيست إسينسيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/sq0WJFrQwU — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

إسبانيا 6 – 0 كرواتيا | قوووووووووووول ايسكو اسيست إسينسيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/E3lg7au8jz — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وبذلك، ارتفع رصيد إسبانيا إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تذيل المنتخب الكرواتي الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوي التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا.