شقيقة دييغو سيميوني تحدد مصيره بعد أتلتيكو مدريد

كشفت ناتاليا سيميوني شقيقة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ووكيلة أعماله عن رغبته في تدريب أنتر ميلانو في المستقبل، لكنها أيضًا أكدت على بقائه في أتلتيكو مدريد لغاية إكمال عقده الحالي.

وقالت ناتاليا سيميوني لصحيفة ” لاغازيت ديل سبور “: “دييغو في أتلتيكو مدريد منذ 7 سنوات، وهو حاليًا من أفضل المدربين في العالم، وحماسُه للفوز مستمر وسيبقى في المكان الذي يرى أن هناك عملًا يجب أن ينجز.”

وأضافت وكيلة أعمال المدرب الأرجنتيني: “عاجلًا أم آجلًا، هو قالها بنفسه سيدرب إنتر ميلان، إنها مسألة وقت، هو يحب الفريق ويعيش في المدينة وترك ذكريات جيدة ويرغب في تدريب إنتر ميلان، لكنه أيضا مرتبط بلاتسيو.”

وتحدثت ناتاليا سيميوني عن مستقبل ابن دييغو سيميوني مهاجم فيورنتينا جيوفاني سيميوني، الذي لعب لقاءه الأول مع منتخب الأرجنتين وقالت: “هناك عرضانِ مهمّانِ للتعاقد معه، لكنه حاليًا سعيد في فيورنتينا.”