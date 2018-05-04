سيميوني يواصل كتابة التاريخ مع أتلتيكو مدريد

بلغ أتلتيكو مدريد نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في مسيرته، وهو النهائي الأوروبي الرابع للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني والخامس في كل المسابقات مع الفريق الإسباني.

وطيلة تاريخ فريق أتلتيكو مدريد لعب 8 نهائيات أوروبية، 3 منها في دوري الأبطال و3 في كأس الكؤوس الأوروبية ومرتين في الدوري الأوروبي، وحقق 3 ألقاب، بواقع لقبين في الدوري الأوروبي ولقب في كأس الكؤوس الأوروبية، بالإضافة لفوزه مرتين بلقب السوبر الأوروبي ومرة بلقب كأس الإنتركونتينونتال، حيث عوّض بايرن ميونخ بطل دوري الأبطال في العام 1974.

وقبل مجيء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لعب أتلتيكو مدريد 5 نهائيات، فاز باثنين منها حيث تُوِّج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية العام 1962، والدوري الأوروبي 2010، وخسر 3 نهائيات نهائي دوري أبطال أوروبا العام 1974، ومرتين نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عامي 1963 و1986.

وبعد تعيين دييغو سيميوني نهاية العام 2011، بلغ الفريق الثاني للعاصمة مدريد 3 نهائيات، فاز في 2012 بلقب الدوري الأوروبي، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين 2014 و2016 أمام ريال مدريد.

لكن سيميوني لعب نهائي محلي العام 2013 وكان كأس ملك إسبانيا، وتُوِّج باللقب على حساب ريال مدريد 2/1 في لقاء شهير جرى بملعب سانتياغو بيرنابيو.

وكان ريال مدريد كابوسًا للمدرب الأرجنتيني في دوري أبطال أوروبا طيلة 4 مواسم متتالية، ورغم إزاحته لفرق كبرى أبرزها برشلونة وبايرن ميونخ، لكنه سقط أمام جاره مرتين في النهائي ومرة في ربع النهائي ومرة في نصف النهائي، ليقتل حلمه في التتويج بأغلى الكؤوس الأوروبية.

ويملك سيميوني فرصة التتويج بلقب قاري ثالث في مشواره رفقة أتلتيكو مدريد، بعد لقب الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي العام 2012.

ويواجه أتلتيكو مدريد فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي في النهائي الذي يقام يوم 16 من الشهر الحالي، في ليون الفرنسية.