ريال مدريد يطلب المساعدة من إدارة منافسه نادي برشلونة.. تعرف على التفاصيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد يريد السير على خطى منافسه التقليدي برشلونة، بخصوص تشكيل فريق نسائي.

وأوضحت صحيفة “الكونفيدينسيال” أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بدأ خطوات عملية لتشكيل فريق نسائي لكرة القدم تابع للنادي الملكي، وذلك، للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد بدأت فعليًا التجهيز والإعداد لإنشاء فريق نسائي، يكون قادرًا على المنافسة والسيطرة على البطولات الكبرى.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن إدارة ريال مدريد تواجه بعض العراقيل في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي اضطرها لطلب المشورة من إدارة برشلونة، الذي يملك فريقًا للسيدات، للحصول على معلومات أكثر حول فكرة امتلاك فريق للسيدات.

وقالت “الكونفيدينسيال” إن فلورنتينو بيريز تحدث مع مارك زوبيزاريتا، المسؤول عن الفريق النسوي في برشلونة، وطلب منه بعض النصائح لمواجهة العراقيل التي قد تعترض طريق النادي الملكي.