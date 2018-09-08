هكذا يخطط لاعبو ريال مدريد لإسقاط كريستيانو رونالدو أمام مودريتش

يعتقد لاعبو ريال مدريد الإسباني، أن زميلهم الكرواتي لوكا مودريتش، يستحق التتويج بجائزتي الكرة الذهبية وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم THE BEST، على حساب زميلهم السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس، بعد أن أمضى 9 أعوام في الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن الظروف تغيرت داخل غرفة خلع ملابس لاعبي ريال مدريد عن المواسم التسعة الأخيرة، التي هيمن فيها رونالدو على جميع الترشيحات على الجوائز الفردية، إذ تحوّل دعم اللاعبين إلى مودريتش، بعد أن قاد منتخب بلاده للمركز الثاني في كأس العالم 2018 في روسيا، كما كان أحد العناصر الأساسية في ريال مدريد عندما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا، ونال قبل أيام جائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا، متفوقًا على رونالدو نفسه، والنجم المصري محمد صلاح.

وأضافت الصحيفة أن مدرب ريال مدريد جولين لوبتيغي يساند مودريتش بقوة، من خلال تصريحاته، التي أبدى فيها ثقته في فوز مودريتش بجائزة الأفضل بعد موسم مميز.

ويتنافس مودريتش (32 عامًا) إلى جانب رونالدو ومحمد صلاح مجددًا، وهذه المرة على جائزة أفضل لاعب في العالم حسب الفيفا THE BEST.

أما المدافع ناتشو فيرنانديز فوقف أيضًا إلى جانب مودريتش، وقال: “إنه يستحق ما حققه، رونالدو قدّم الكثير لريال مدريد، ولكنه أصبح من الماضي”.

ومع ريال مدريد حصل رونالدو (33 عامًا) على الكرة الذهبية 4 مرات، وكان يتلقى دعمًا كبيرًا من إدارة ولاعبي ومشجعي ريال مدريد، إضافة إلى وسائل الإعلام التي تنتمي للفريق، لكن الآن سيكون كل الدعم لمودريتش.

وسيقام حفل الفيفا؛ لكشف أفضل لاعب في العالم THE BEST، يوم 24 سبتمبر الحالي، في العاصمة البريطانية لندن.