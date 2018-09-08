هل يغرق ريال مدريد في الديون بسبب خطة فلورنتينو بيريز لتطوير سانتياغو برنابيو؟ (صور)

بعد أن فشل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في الحصول على أموال الرعاية اللازمة لإعادة بناء استاد سانتياغو برنابيو يقترح الآن تحميل النادي ديونًا هائلة لتمويل أعمال التطوير وإعادة البناء والتي يتوقع أن تتراوح تكلفتها ما بين 400 و500 مليون يورو وتتضمن وضع سقف جديد لامع على الاستاد الشهير.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن ريال مدريد كان يسعى منذ فترة طويلة للحصول على راعٍ آخر بعد أن وقعت اتفاقية حقوق تسمية الاستاد التي تبلغ قيمتها 400 مليون يورو مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية “IPIC” التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها خلال العام الماضي.

صفقة “IPIC” كانت ستغطي كل أو معظم تكاليف إعادة البناء لكن في النهاية سيتحمل النادي دفع الفاتورة التي ستتطلب تمويلًا خارجيًا.

ويسعى بيريز للحصول على موافقة مجلس الإدارة على مشروعه وكذلك أعضاء النادي البالغ عددهم 92000 قبل اتخاذ هذا القرار المصيري الذي سيحمل النادي ديونًا ضخمة.

وحصل بيريز بالفعل على الضوء الأخضر للمضي قُدمًا في هذا الشأن. ووفقًا لبيان صادر عن النادي الخميس الماضي ستكون الخطوة التالية الحصول على موافقة في اجتماع الجمعية غير العادية للنادي في 23 سبتمبر الحالي.

وبالطبع لم يبلغ بيريز أعضاء النادي بالمبلغ الذي ينوي اقتراضه لكنه أكد في خطته أن الديْن لا يُعرّض ملكية مساهمي النادي للخطر.

وتنص لوائح ريال مدريد على ضرورة موافقة ثلثي الجمعية العمومية على الاقتراض لما لهذا من مخاطر تؤثر على مستقبل بطل دوري أبطال أوروبا.