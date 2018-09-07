هل يكون الموسم الحالي الأفضل لغاريث بيل مع ريال مدريد؟

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد سيكون أكبر مستفيد من استمرار تألق النجم الويلزي غاريث بيل، بعدما وضع فيه الثقة ليكون خليفة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس.

وسجل غاريث بيل هدفًا على مرمى جمهورية إيرلندة في بداية مشوار الفريق في دوري الأمم الأوروبية كما صنع الهدف الرابع ليقود منتخب بلاده لفوز تاريخي 4/1.

ومنذ بداية الموسم الحالي سجل غاريث بيل 3 أهداف مع ريال مدريد في 4 مباريات رسمية وهدفًا مع منتخب بلاده، وقدّم 3 تمريرات حاسمة اثنتان منها لزميله كريم بنزيما.

وفي آخر 10 مباريات رسمية لعبها غاريث بيل سجل 9 أهداف وفشل فقط في مباراتين، كان الأول في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، وفي مباراة السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد، لكن أبرز أهدافه كانت في نهائي كييف أمام ليفربول حيث سجل هدفين ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في 4 نهائيات لدوري الأبطال برفقة ريال مدريد.