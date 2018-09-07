خافيير تيباس: جيرونا وبرشلونة سيلتقيان بالولايات المتحدة بنسبة 90%

قال خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن أول مباراة بالدوري ستقام في الولايات المتحدة ستكون بنسبة 90% بين جيرونا وبرشلونة، في يناير المقبل، وإن الرابطة ستجني 200 مليون يورو (232.80 مليون دولار)، مقابل إقامة مباريات في أمريكا الشمالية.

وأضاف تيباس أن مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يملك الأغلبية في نادي جيرونا شجع النادي الكتالوني على المشاركة في هذه المبادرة، التي تأتي كجزء من شراكة أعلنتها الرابطة الشهر الماضي، مع مجموعة ريليفنت متعددة الجنسيات للرياضة والترفيه والإعلام لمدة 15 عامًا.

وأكد تيباس أنه لم يتم إجبار الأندية على المشاركة في مباريات بالولايات المتحدة.

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني في مقابلة مع محطة “أوندا سيرو” الإذاعية، اليوم الجمعة: “مباراة جيرونا وبرشلونة ستقام بنسبة 90% في الولايات المتحدة، لكن الاتفاق ليس لمباراة واحدة بل يأتي في إطار عملية أكبر من ذلك”.

“طرحنا عملية المشاركة أمام الشركات ووافق عدد كبير منهم. لا يوجد أي إجبار لأي فريق على خوض مباراة في الموسم في الولايات المتحدة. الأندية التي تتطوع بالمشاركة ستشارك. لكن الأمر يتجاوز مجرد مباراة واحدة، بل إنها استراتيجية واتفاقات رعاية”.

وستحرم هذه المباراة جيرونا من اللعب على أرضه، لكن تيباس أكد تقارير أشارت إلى أن جماهير النادي ستحصل على تذاكر سفر مجانية لمشاهدة المباراة، التي ستقام في استاد ميامي دولفينز الذي يتسع إلى 65 ألف متفرج في ميامي بفلوريدا.

وتنتظر رويترز ردًا من مانشستر سيتي وجيرونا عقب تأكيد تيباس أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حثّ النادي الكتالوني على المشاركة في أول مباراة بالدوري الإسباني في الولايات المتحدة.

وأضاف تيباس: “المباراة تم تنظيمها لمساعدة الأندية التي لا تملك قاعدة جماهيرية كبيرة”.

“يملك مانشستر سيتي نادي جيرونا جزئيًا، وأخبرونا مع ستيفن روس (مالك ميامي دولفينز، أن جيرونا مهتم بخوض هذه المباراة).

“الآن العديد من الأندية التي تتشابه ظروفها مع جيرونا أبدت اهتمامها بخوض المباراة؛ لإدراكها أنها فرصة”.

“الجماهير حاملة التذاكر الموسمية سيتم تعويضها، وأمامهم فرصة للسفر إلى ميامي. ريليفنت ستتحمل التكلفة”.

وقال جيرونا، الذي صعد إلى دوري الأضواء لأول مرة في 2017، إنه تلقى عرضًا لمواجهة برشلونة في الولايات المتحدة، لكن لم يتم تأكيده بعد.

وأضاف النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: “النادي قبل العرض، ويدرك أنها فرصة كبيرة للتوسع والنمو ليس فقط للنادي لكن أيضًا للمدينة والإقليم. هدفنا تعزيز موقعنا في الدوري”.

“هذه المباراة ستكون خطوة أخرى على طريق المنافسة مع الأندية الكبرى، عقب كل الجهود التي بذلناها من قبل؛ والتي قادتنا إلى الصعود لدوري الأضواء”.