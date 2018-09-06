جيرونا يوافق على مواجهة نادي برشلونة في أمريكا

وافق جيرونا على مواجهة برشلونة في ميامي بالولايات المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول الحالي، حسبما جاء في بيان للنادي الكتالوني.

ويعتقد جيرونا، الصاعد حديثًا للدوري الإسباني، أن هذه فرصة كبيرة لتنمية العلامة التجارية للنادي.

وقال جيرونا في بيانه: “بالنظر إلى المعلومات حول إمكانية لعب مباراة بين جيرونا وبرشلونة في الولايات المتحدة، يؤكد النادي أنه تلقى هذا الاقتراح من رابطة الدوري ويعمل معه ومع برشلونة، رغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي على أن المباراة ستقام في ميامي.

“وافق النادي على الاقتراح مع تأكيد أنها فرصة كبيرة للتوسع والنمو خارج إسبانيا، ليس فقط للنادي، ولكن لمدينتنا ومنطقتنا. قبل أكثر من ثلاث سنوات بقليل، ناضل النادي من أجل ألا ينتهي، والآن هدفنا هو تعزيز أنفسنا بالدرجة الأولى”.

بالإضافة إلى المباراة نفسها، تطرق النادي أيضًا إلى أصحاب التذاكر الموسمية الذين كانوا يخططون لحضور المباراة على أرض جيرونا، وأضاف البيان: “يعمل جيرونا ورابطة الدوري معًا بشأن كيفية تعويض أصحاب التذاكر إذا لم يتم لعب المباراة على أرضنا. لقد كان هذا دائمًا أحد النقاط الأساسية في جميع المحادثات وأحد الأولويات لقبول هذا الاقتراح.

“بالإضافة إلى ذلك، تلقى النادي تعليقات جيدة من العديد من أصحاب التذاكر الموسمية، الذين يدركون الفائدة التي يمكن أن تحققها هذه المباراة للنادي على المديين المتوسط والطويل”.