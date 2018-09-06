نادي برشلونة مستاء من تصرفات جيرارد بيكيه خارج الملعب‎

يبدو أن هناك أزمة تلوح في الأفق بين إدارة نادي برشلونة ومدافعه جيرارد بيكيه بسبب تصرفات المدافع الدولي السابق الأخيرة التي تضر بالصورة العامة للنادي الكتالوني وآخرها تعرضه للإيقاف من الشرطة بسبب قيادة سيارته برخصة منتهية.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية المقربة من النادي أن تصرفات بيكيه خارج الملعب يمكن أن تضر صورة النادي في ظل إنه مرتبط بعقد مع برشلونة حتى 2022 وأصبح إلى جوار ليونيل ميسي وسيرجي وبوسكيتس وسيرجي روبرتو ضمن قادة الفريق.

وقال جوزيف فيفس المتحدث باسم برشلونة عندما سُئل عن وصول بيكيه إلى ملعب التدريب على متن دراجة كهربائية: “هذا جزء من حياته الشخصية الخاصة وسيتعين عليه حل هذه المشكلة بنفسه، النادي لن يعاقبه على مشكلة مرورية، لا يمكن عقابه مرتين على نفس الشيء”.

لكن النادي يعتقد، وفقًا للصحيفة ذاتها، أن بيكيه قد تجاوز خلال الأشهر الأخيرة بكثرة مشاركاته في بطولات البوكر ومخالفاته المرورية وتدخله في قضية التعاقد مع أنطوان غريزمان.

وقال النادي حينها “إن تدخل بيكيه في قضية غريزمان صنع شعورًا سيئًا في النادي، سنتحدث معه بعد عودته من كأس العالم”.

وكذلك انشغال بيكيه بالسفر إلى أورلاندو في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي للمشاركة في اجتماع الاتحاد الدولي للتنس لمناقشة خططه لإصلاح كأس ديفيز رغم حصوله على إذن من النادي لحضور هذه الاجتماعات.

ولا يشعر برشلونة بالراحة للصورة التي يقدمها بيكيه خارج الملعب ويعتقدون أنه يجب عليه التوقف عن أي ضرر يسببه للنادي.

وقال إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إنه تحدث مع اللاعب وأخبره أن أداءه لن يتأثر بأنشطته خارج الملعب.