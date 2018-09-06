أرتورو فيدال لاعب نادي برشلونة يكشف حقيقة إصابته في الركبة

كشف النجم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب نادي برشلونة، حقيقة إصابته في الركبة، خلال مران منتخب بلاده، أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة اليابان التي أُلغيت فيما بعد.

ونقلت صحيفة ” موندو ديبورتيفو”، عن فيدال قوله:”لقد سمعت الكثير من الأكاذيب عن إصابة ركبتي، ولكن كلها غير صحيحة”.

وأضاف فيدال:”غادرت قبل نهاية المران، بسبب الإجهاد من رحلة السفر الطويلة، التي استمرت 24 ساعة، واستكملت التدريب في صالة الألعاب الرياضية، على الدراجة، وركبتي بخير ولا توجد أي إصابة”.

وتحدث فيدال عن الزلزال الذي ضرب اليابان، وقال:”لا نعرف شيئًا عمّا حدث، لكننا شعرنا بالزلزال ليلة أمس، وانتهى الأمر.. ونحن في حالة جيدة”.

وأردف:”شعرنا بقوة الهزة، وكنا جميعًا نائمين، لكنها أمور تحدث، والشيء المهم أن جميع أعضاء البعثة بخير.. ونأمل أن يتم إصلاح هذه المشكلة غدًا، ويمكننا السفر للمدينة، التي يتعين علينا اللعب فيها”.

وقرر الاتحاد الياباني والتشيلي إلغاء المباراة الودية بسبب الزلزال.

وقال الاتحاد الياباني، في بيان:”بسبب تأثير الزلزال، تقرر إلغاء مباراة كأس تحدي كيرين 2018، بين اليابان وتشيلي”.