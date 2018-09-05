زيدان: هذا هو الفارق بين شخصية راموس ورونالدو

أقرّ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق بأن سيرجيو راموس قائد بطبيعته وله حضور كبير بين اللاعبين، في حين اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائدًا في الملعب ومصدر إلهام لزملائه، الأمر الذي أكد أنه ساعد في فوز “الملكي” بـ”التشامبيونز ليغ” لثلاثة مواسم متتالية.

وفي مقابلة مع “يويفا”، أكد مدرب ولاعب الريال سابقًا: “راموس وكريستيانو الذي انتقل هذا الصيف ليوفنتوس الإيطالي، يكملان بعضهما البعض”.

وأشار زيدان إلى أن كليهما يتمتعان بقدر كبير من الطاقة ولهما تأثير على الفريق، مبرزًا في الوقت نفسه أن مواطنه كريم بنزيمة كان له دور حاسم في استراتيجية اللعب التي كان يعتمدها حين كان مدربًا لريال مدريد، لاعتباره أنه كان يمنح التوازن للهجوم.

وأكد أن المهاجم الفرنسي يضع نفسه في خدمة المجموعة وهو لاعب لديه روح الفريق بحق.

كما أبرز زيدان أن الريال يتطلب منك أن تفوز بكل شيء، مع الحفاظ على مستوى معين من اللعب، مضيفًا أن الأمر يتعلق بالوحدة وبذل الجهد والتحلي بروح الفريق، وحين يأتي وقت اللعب عليك أن تقدم كل ما لديك في الملعب”.

وعزا “زيزو” قدرًا كبيرًا من الفضل في الفوز بدوري الأبطال الأوروبي في ثلاث نسخ متتالية، لخبرة لاعبيه في مثل هذه المباريات، إذ دافع نفس الفريق الذي توج في ميلانو 2016، عن اللقب في كارديف 2017، وفي كييف هذا العام.

وأكد زيدان: “البطولات الثلاث كانت رائعة، كان كل منها مميزًا لأسباب مختلفة، الأولى تبرز لأنها كانت الأولى بالنسبة لي كمدرب، الثانية كان لها معنى قوي وجاءت بعد مباراة أمام يوفنتوس قدمنا خلالها شوطًا ثانيًا عظيمًا، أما الثالثة فكانت حبة الكرز التي توجت مواسمي الثلاثة مع ريال مدريد”.