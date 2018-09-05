سواريز مهاجم نادي برشلونة: حكم الفيديو يعرقل سير اللقاء ويكبت الاحتفالات

انتقد لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة، استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في إسبانيا هذا الموسم وقال، إنه يعرقل سير اللقاء الطبيعي، وأكد أنه يفضل استخدام تكنولوجيا مراقبة خط المرمى.

وسجَّل سواريز هدفًا في فوز برشلونة 8-2 على ويسكا، يوم الأحد الماضي، وتم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل لكن بعد استشارة حكم الفيديو تم احتسابه.

وقال سواريز في مقابلة مع محطة (آر.إيه.سي1) الإذاعية، اليوم الأربعاء: “نظام حكم الفيديو المساعد يكبت الاحتفالات”.

وأضاف: “يطالب المدافعون بأشياء طوال الوقت. كنت أفضل استخدام تكنولوجيا مراقبة خط المرمى. باستخدام حكم الفيديو تفقد اللعبة طبيعتها”.

وتابع: “ربما تبدأ هجمة بلمسة يد غير متعمدة وتشن هجمة مرتدة وتسجل ثم تتم مراجعة اللعبة وإلغاء الهدف”.

وانضمت إسبانيا إلى مسابقات الدوري الكبرى في إيطاليا وألمانيا في الاستعانة بحكم الفيديو بعد عدم استخدامه الموسم الماضي الذي شهد عدم احتساب هدف لسواريز أمام بلنسية رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة اجتازت بوضوح خط المرمى.

ويستخدم الدوري الإنجليزي الممتاز تكنولوجيا مراقبة خط المرمى من عام 2013 لكنه لم يستخدم بعد حكم الفيديو الذي اعتبره البعض حقق نجاحًا في كأس العالم 2018.

وسجل سواريز (31 عامًا) للمرّة الأولى في خمس مباريات هذا الموسم يوم الأحد أمام ويسكا واعترف أنه في حاجة إلى تنظيم مجهوده بشكل أفضل في الملعب لتحسين مستواه.