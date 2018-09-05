سواريز: برشلونة سينهي هيمنة ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا

يعتزم نادي برشلونة الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة بعد تتويج منافسه اللدود ريال مدريد يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية وسيحظى لويس سواريز بسعادة غامرة من أجل صديقه ليونيل ميسي في حال فوز النادي الكتالوني باللقب.

ويعتقد مهاجم أوروغواي أن ميسي يجب أن ينال المزيد من ألقاب دوري الأبطال أكثر من الأربعة التي لديه بالفعل.

وقال سواريز في مقابلة مطولة مع محطة RAC1 الإذاعية الكتالونية: “دوري الأبطال هو المسابقة التي تختبر قدراتك حيث يشارك أفضل اللاعبين والأندية الأوروبية وهذا دافع إضافي لعدم التهاون.. رغبتنا وحماسنا وتوقعاتنا هي أن يكون هذا عامًا عظيمًا لنا”.

“من الواضح أن فوز منافسك الأول بثلاثة ألقاب متتالية يمنحك دافعًا إضافيًا خاصة وأن هذا الإنجاز تاريخي لذلك يجب علينا تغيير هذا الوضع.. ميسي كلاعب يستحق المزيد من الألقاب في دوري الأبطال. تملؤه الرغبة في الفوز بالبطولة بعد إخفاق كأس العالم وبعد ما حدث لنا في دوري الأبطال الموسم الماضي (أمام روما).

رحيل رونالدو

وعكس ميسي لا يعتقد سواريز أن ريال مدريد سيتأثر برحيل كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن النادي الملكي يملك لاعبين مميزين آخرين.

وأضاف مهاجم ليفربول السابق: “ريال مدريد هو ريال مدريد وأعتقد أن لديهم الكثير من اللاعبين على مستوى متميز. الفريق يملك الطموح مع مدرب جديد ونحن نحتاج للحذر رغم رحيل رونالدو. ريال مدريد مثل برشلونة يتعامل على أن الفريق أهم من أي لاعب”.

“خلال مباريات الدوري حتى الآن ثبت أن اللاعبين الذي غابوا عن المباريات في المواسم الماضية أصبحوا أفضل الآن”.

وعن الصفقات الجديدة لبرشلونة، قال سواريز: “إنهم لاعبون في برشلونة ويتحلون بالتواضع ويعملون بجدية وهدوء. باستثناء آرثر يأتي الجميع من أوروبا وبالنسبة لي آرثر وكليمنت لنغليه أثاروا اندهاشي بأدائهم. يملكون الكثير من الكفاءة والرؤية في الملعب. أخبرني ميسي أن آرثر يقوم بالكثير من الأشياء مثلما كان يفعل تشافي”.