هل تألُق كريم بنزيما مع ريال مدريد سيعيده لصفوف منتخب فرنسا؟.. ديشان يجيب

بدأ كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الموسم بشكل جيد إذ سجل 4 أهداف في الدوري الإسباني وهدفًا واحدًا في السوبر الأوروبي، لكن تألقه لن يعيده لقائمة المنتخب الفرنسي، الذي يقوده ديدييه ديشان المنتشي بالفوز بكأس العالم في روسيا 2018.

وأكد المدرب الفرنسي مرة أخرى في تصريحات لقناة تلفزيونية فرنسية، أنه لا زال يشعر بالألم من الاتهامات التي تعرض لها من طرف عدة جهات تدافع عن مهاجم ريال مدريد ومنه شخصيًا والتي اتهمته بالعنصرية.

وقال ديشان:” لن أنسى ذلك أبدًا، إنه غير مقبول وليس دوري كمدرب وطني، أنا أختار اللاعبين وفق مقاييس معينة؛ لكن ليس تلك المقاييس التي اتهمت بها، التحدث بخطابات كان لها أثر على حياتي الشخصية غير مقبول نهائيًا، أنا لا يمكنني السجال في هذا الموضوع، لكنه أصبح من الماضي”.

وأكد مدرب المنتخب الفرنسي، أن الجرح لم يندمل نهائيًا، موضحًا: “كلمة عنصري كانت عنيفة بالنسبة لي، وبالنسبة للأشخاص الذين يحيطون بي كان عنفًا غير مقبول”.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة ألمانيا، غدًا الخميس، في إطار الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الأوروبية.