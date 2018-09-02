ماذا قال لوبيتيجي عن غزارة أهداف كريم بنزيما بعد مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس؟

سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ثنائية في فوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه ليغانيس في الدوري، يوم السبت، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف حتى الآن في الليغا لينفض الغبار عن الموسم الماضي الذي تعرض فيه لانتقادات شديدة بسبب ندرة أهدافه.

وأهدر بنزيما العديد من الفرص السهلة الموسم الماضي مع النادي الملكي في ظل تألق كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي الملكي قبل رحيله إلى يوفنتوس ما زاد الضغط على المهاجم الفرنسي.

لكن في ظل غياب رونالدو تألق بنزيما وسجل مجددًا ليمنح مدربه جولين لوبيتيجي فرصة الإشادة به، حيث رشحه للفوز بالحذاء الذهبي لهداف المسابقة.

وقال لوبيتجي عن بنزيما بعدما سجل هدفه الرابع في مباراتين فقط في رده على سؤال بشأن إمكانية فوز المهاجم الفرنسي بجائزة هداف الدوري: “لما لا؟ يمكنه تسجيل 30 أو 40 هدفًا هذا الموسم.. أهم شيء هو الأداء الجماعي للفريق ككل.. بنزيما لاعب رائع وكان دائمًا كذلك. إنه سعيد ويساعد الفريق وسيظل كذلك”.

وكان من الممكن أن يكمل بنزيما الثلاثية عندما حصل الجناح النشيط ماركو أسينسيو على ركلة جزاء بعد عرقلة من أوناي بوستنزا لكن القائد سيرجيو راموس تولى التسديد ليسجل من علامة الجزاء للمباراة الثانية على التوالي.

ويتصدر ريال جدول الترتيب برصيد تسع نقاط كما سجل عشرة أهداف وقد يعادله الغريم برشلونة في تحقيق علامة النجاح الكاملة عندما يستضيف ويسكا الوافد الجديد يوم الأحد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بنزيما سيبدأ بشكل منتظم مع غاريث بيل وأسينسيو قال المدير الفني الجديد للنادي الملكي: “لا يوجد مقعد مضمون لأي لاعب في التشكيلة الأساسية. لدينا لاعبون رائعون وأحياناً يشارك لاعب على حساب أخر”.