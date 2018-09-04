لوبيتيجي يرد على تصريحات ميسي عن رونالدو وريال مدريد

عاد جوليان لوبيتيجي مدرب ريال مدريد للحديث عن قضية اختياره تدريب الفريق الملكي رغم أنه كان مدربًا للمنتخب الإسباني، ويملك عقدًا لغاية 2020 والتي أدَّت إلى إقالته قبل يومين من كأس العالم.

وقال لوبيتيجي لإذاعة “أوندا سيرو”: “لقد اتَّخذتُ قرارًا ولست نادمًا على أي شيء، ولو عاد بيَ الزمن سأتخذه مرة أخرى.”

وأضاف المدرب السابق لمنتخب إسبانيا: “قضية المنتخب من الماضي (…) وحاليًا أدعم منتخب إسبانيا ولويس إينريكي، وأتمنى النجاح دائمًا لكرة القدم الإسبانية، أنا الآن مشجّع لمنتخب إسبانيا.”

وردَّ جوليان لوبيتيجي على تصريحات ميسي “من أن رحيل رونالدو يضعف الفريق” :”ميسي قال إن ريال مدريد سيضعف بخروج رونالدو، شخصيًا لا أشكك في قيمة لاعبي فريقي ولو لثانية .”

وأضاف متحدثًا عن لقب الأفضل في العالم :”لديّ حاليًا مرشح وحيد، أمنح صوتي للوكا مودريتش.”

وعن رحيل النجم البرتغالي قال مدرب ريال مدريد: “لم أتحدث معه، حين عُيّنت عرفت أنه يرغب في الرحيل والفريق سهَّل مهمته، نحترم قراراه، وسعيد بما لديَّ من لاعبين.”

وأكد مدرب ريال مدريد أن “فينسيوس موهبة شابة ونحن نتعامل معه بشكل جيّد ولكن عليه التأقلم مع ريال مدريد وكرة القدم الأوروبية، حاليًا لم يحن الوقت ليلعب لكن سيأتي الوقت الذي سيلعب فيه لريال مدريد.”

وتحدَّث لوبيتيجي عن تطلعاته مع ريال مدريد والمنافسة حول كأس ملك إسبانيا التي يخرج منها الفريق في السنوات الأخيرة: “سنتعامل مع كل المنافسات، ريال مدريد يبحث عن الفوز دائمًا وبكل الألقاب بما في ذلك كأس الملك، كل المنافسات مهمة.. صحيح أن الليغا صعبة لكون لقاءاتها متتالية وكثيرة، لكننا سنحاول المنافسة على كل الألقاب حتى دوري الأبطال.”

وأكد لوبيتيجي أن كل لاعبي ريال مدريد سيحصلون على الفرصة في موسم طويل :”كل لاعبي فريقي أحبهم وأنا متأكد أنهم سيحصلون معي على موسم رائع .”