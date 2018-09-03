ليونيل ميسي: لم أتخيل ريال مدريد دون كريستيانو رونالدو ويوفنتوس أصبح مرشحًا للفوز بدوري أبطال أوروبا

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، إنه لم يكن يتخيل منافسه التقليدي ريال مدريد دون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانتقل رونالدو، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي 2018، مقابل نحو 100 مليون يورو، عقب 8 مواسم حافلة مع ريال مدريد.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن ميسي قوله: “لقد فوجئت برحيل كريستيانو رونالدو، لم أتخيله خارج ريال مدريد أو أنه يلعب ليوفنتوس”.

أضاف ميسي: “لقد كان هناك حديث عن العديد من الفرق، لكنني لم أسمع يومًا أن يوفنتوس مهتمًا به، في الحقيقة لقد كنت مندهشًا للغاية لكنه أيضًا فريق جيد جدًا”.

وختم ميسي: “دون كريستيانو ريال مدريد سيكون أقل جودة رغم وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين، وسيصبح يوفنتوس مرشحًا بشكل واضح للفوز بدوري أبطال أوروبا، إنه بالفعل فريق جيد والآن أضاف له رونالدو”.

وخاض رونالدو وميسي صراعًا مثيرًا في الدوري الإسباني، ونجح كل منهما في التتويج بـ 4 نسخ من الكرة الذهبية، كما حقق ريال مدريد 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ العام 2009، مقابل لقبين لبرشلونة في الفترة ذاتها (منذ انتقال رونالدو إلى ريال مدريد صيف العام 2009).

وأكد قائد برشلونة أن هدف الفريق هذا الموسم هو الفوز بدوري أبطال أوروبا وقال: “الخروج من دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية صعب، والخروج الموسم الماضي أمام روما كان مؤلمًا، حان الوقت لتغيير ذلك، نملك فريقًا رائعًا وقويًا يستطيع القتال والمنافسة لتحقيق اللقب”.

وأكد النجم الأرجنتيني أن دوري الأبطال يحتاج أيضًا لتفاصيل صغيرة قد تضيع الحلم وقال: “في عهد غوارديولا واجهنا إنتر ميلان وتشيلسي في نصف النهائي وكنا أقوى وأفضل منهما لكننا فشلنا في بلوغ النهائي من أجل تفاصيل صغيرة”.

واعتبر مسي أن الفوارق بين الفرق تقلصت وقال: “في السابق ريال مدريد وبرشلونة كانا الأقوى لكن بفعل الأموال الكثيرة التي في حوزة ملّاك جدد لعدة فرق قلصت الفوارق، فليس هناك فوارق كبيرة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر سيتي والفرق الإيطالية”.

وتحدث ميسي عن خطابه أمام جماهير برشلونة الأول كقائد وقال: “لم أهيّئ أي شيء لكني كنت مستعدًا للحديث كقائد أول وأوصلت الجماهير إحساس كل اللاعبين”.

وأضاف نجم برشلونة: “أشعر بالفخر لأني قائد أول لبرشلونة، لكن لن يغير شيئًا من طريقة لعبي”.