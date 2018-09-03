تيبو كورتوا لا يستوعب ضخامة سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد

أشاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، بخطوة انتقاله من تشيلسي إلى ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفي 2018.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن كورتوا قوله: “يمكنك أن ترى أن مستوى التدريب في ريال مدريد مرتفع”.

وأضاف “الآن أواجه سيرجيو راموس، أفضل مدافع في العالم بشكل يومي، المستوى في ريال مدريد أعلى من تشيلسي”.

وعن ملعب سانتياغو برنابيو قال كورتوا: “إنه أكبر مرتين من ستامفورد بريدج (معقل تشيلسي)، لذا بالطبع إنه شعور مختلف”.

“عندما تنظر أمامك فترى حائطًا بشريًا ضخمًا، بينما في ستامفورد بريدج يمكنك أن ترى السماء أو الفندق الذي خلف المدرج”.

وانتقل كورتوا إلى ريال مدريد بعقد حتى العام 2024 مقابل 35 مليون يورو.

يشار إلى أن مورتوا (26 عامًا)، سبق له اللعب في الدوري الإسباني 3 مواسم، عندما كان معارًا من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد.