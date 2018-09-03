The Best.. كورتوا ينافس هوغو لوريس وشمايكل على جائزة أفضل حارس في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، رسميًا عن المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن عام 2018.

وأقيم الحفل، اليوم الإثنين، في العاصمة الإنجليزية لندن، وبالتحديد مسرح “لندن بالأديوم”.

القائمة شهدت حضور الثلاثي: الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام هوتسبير، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والدنماركي كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي.

لوريس استفاد من قيادته بلاده لرفع كأس العالم، ودخل القائمة النهائية بعد تصدياته الحاسمة في المونديال.

المرشحون لجائزة ???? #TheBest من FIFA لأفضل حارس مرمى:

– تيبو كورتوا ????????

– هوجو لوريس ????????

– كاسبر شمايكل ????????#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/OanPOVsXyS — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 3, 2018

كورتوا بدوره كان أحد أهم حراس المونديال، وفاز بجائزة أفضل حارس في البطولة، وتظل مباراته أمام البرازيل في ربع النهائي واحدة من أهم مباريات مسيرته.

أما المفاجأة شمايكل، فقاد الدنمارك نحو دور الـ16 بتصدياته الحاسمة خلال دور المجموعات، قبل أن يتألق بشدة أمام كرواتيا في ثمن النهائي، المباراة التي تصدى خلال وقتها الإضافي لركلة جزاء أمام لوكا مودريتش، قبل أن يتصدى لركلتي ترجيح إضافيتين.

الفائز بالجائزة سيتم الإعلان عن هويته في حفل الفيفا بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم 24 سبتمبر المقبل.