فيفا يكشف موعد إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم The Best

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، كشفه عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة “TheBest”، غدًا الإثنين، والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم، والتي ستضم 3 لاعبين، وتأمل الجماهير المصرية في تواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي في القائمة النهائية.

وضمت القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة “ذا بيست”، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، كلًا من: كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين، أنطوان غريزمان، إيدين هازارد، هاري كين، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، محمد صلاح، ورافاييل فاران.

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يوم الإثنين سيُعلن FIFA عن القوائم المختصرة من 3⃣ مرشحين للفوز بجوائز ???? #TheBest في حدث سيُقام في لندن ????????????

سيتم أيضا الإعلان عن المرشحين لجوائز: حارس مرمى – بوشكاش – المشجعين.

حفل جوائز #TheBest النهائي يوم 24 سبتمبر pic.twitter.com/qn8HdwLS79 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2018

كما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في العالم، وضمت القائمة الأولية كلًا من: ماسيميليانو أليجري، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، زلاتكو داليتش، ديدييه ديشامب، بيب غوارديولا، يورغن كلوب، روبيرتو مارتينيز، دييغو سيميوني، غاريث ساوثغيت، إيرنيستو فالفيردي، وزين الدين زيدان.

وسيتم الكشف عن هوية الفائزين بجائزة أفضل لاعب ومدرب في العالم يوم 24 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإنجليزية “لندن” التي تستضيف الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.