فيفا يكشف موعد إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم The Best

فيفا يكشف موعد إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم The Best

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، كشفه عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة “TheBest”، غدًا الإثنين، والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم، والتي ستضم 3 لاعبين، وتأمل الجماهير المصرية في تواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي في القائمة النهائية.

وضمت القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة “ذا بيست”، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، كلًا من: كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين، أنطوان غريزمان، إيدين هازارد، هاري كين، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، محمد صلاح، ورافاييل فاران.

كما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في العالم، وضمت القائمة الأولية كلًا من: ماسيميليانو أليجري، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، زلاتكو داليتش، ديدييه ديشامب، بيب غوارديولا، يورغن كلوب، روبيرتو مارتينيز، دييغو سيميوني، غاريث ساوثغيت، إيرنيستو فالفيردي، وزين الدين زيدان.

وسيتم الكشف عن هوية الفائزين بجائزة أفضل لاعب ومدرب في العالم يوم 24 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإنجليزية “لندن” التي تستضيف الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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