نادي النصر السعودي يعود إلى دوامة القضايا مع الفيفا.. تعرّف على التفاصيل

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي عن وجود قضية في محكمة “كاس” الرياضية التابعة للفيفا بشأن مستحقات محترف الفريق السابق، الكرواتي إيڤان توميتشاك.

وبحسب تلك المصادر فإن جلسة المحكمة الرياضية ستكون يوم الحادي عشر من سبتمبر وهي خاصة بـ استئناف النادي السعودي ضد قرار الفيفا.

وكانت المحكمة قد حكمت في وقتٍ سابق بإلزام النادي السعودي مبلغ 2 مليون دولار قيمة مستحقات اللاعب الكرواتي الذي لعب مع النصر موسمًا واحدًا قبل أن يتم الاستغناء عنه.

وكان النصر قد حقق أول ثلاث نقاط له في المسابقة بعدما تغلب على أحد بهدفين لهدف في الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.