ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي النصر على أُحد (صورة)

انتزع نادي النصر أول 3 نقاط في الدوري السعودي، بعدما خطف فوزًا قاتلًا ومثيرًا على مضيفه أُحد، في الجولة الأولى من الدوري السعودي، الخميس، على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وكان النصر سباقًا إلى التسجيل عبر لاعبه يحيى الشهري بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من محمد السهلاوي في الدقيقة 12.

لكن أُحد تعادل سريعًا عندما سجل بيتروس ماثيوس لاعب النصر هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14.

وسجل المهاجم المغربي نورالدين إمرابط هدفًا قاتلًا للنصر قبل لحظات قليلة على صافرة النهاية، بعد هجمة منظمة، لتنتهي المباراة بفوز النصر 2/1.

ورفع النصر رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة مبكرًا، في حين يبقى أحد بلا نقاط في قاع الترتيب.

ولحساب الجولة ذاتها تعادل الرائد 1/1 مع الاتفاق، كما تعادل الوحدة سلبيًا مع الحزم.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى غدًا الجمعة، إذ يلعب القادسية والفتح، ويستقبل الهلال منافسه الفيحاء على استاد جامعة الملك سعود، في حين يلعب الاتحاد والشباب في قمة نارية، ويلعب الباطن ضد الفيصلي، على أن تختتم مباريات الجولة الأولى يوم السبت بمباراة الأهلي وضيفه التعاون.