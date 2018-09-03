لماذا تكرر سيناريو آندريس إنييستا مع أنطوان غريزمان في جوائز THE BEST؟

استُبعد الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب الديوك بطل العالم، من القائمة المختصرة المرشحة للفوز بجائزة THE BEST لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري، وفقًا لاختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأعلن فيفا اختيار الثلاثي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح، بعد استبعاد أكثر من لاعب على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي، أسباب استبعاد غريزمان، ليتكرر سيناريو اللاعب الإسباني أندريس إنييستا بعدم تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم العام 2010، رغم تتويجه بلقب كأس العالم مع منتخب إسبانيا:

دوري الأبطال

جاء خروج أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يلعب له غريزمان من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمثابة علامة فاصلة وفارقة في استبعاد اللاعب الفرنسي من القائمة.

وجاء خروج أتلتيكو مدريد من دوري الأبطال، ليبعد غريزمان عن حسابات جائزة الأفضل في العالم، خاصة أن اللاعب الفرنسي يواجه ثلاثيًا تألق بشكل رائع في البطولة القارية، وهم: رونالدو ومودريتش اللذان تُوِّجا مع ريال مدريد بلقب دوري الأبطال، بخلاف محمد صلاح الذي وصل لنهائي البطولة مع ليفربول.

اعتبارات تسويقية

يبدو أن الأمور التسويقية لعبت دورًا كبيرًا أيضًا في الاختيارات، خاصة مع ارتباط محمد صلاح بالشركة الراعية للفيفا، وهو الأمر الذي زاد من أسهم اللاعب المصري للدخول في القائمة المختصرة على حساب غريزمان.

ولم يفز غريزمان باللقب ولم يدخل القائمة المختصرة؛ وهو ما ترك علامات الاستفهام حول هذه الأمور.

إنجازات صلاح

حقق محمد صلاح إنجازات كبيرة هذا العام مع ليفربول، بوصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 11 عامًا.

وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في إنجلترا وهداف الدوري الإنجليزي، بجانب أفضل لاعب في رابطة النقاد الإنجليز.

جائزة فرانس فوتبول

جاء فصل جائزة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم عن جائزة أفضل لاعب في الفيفا، ليساهم في إبعاد غريزمان.

وربما يأتي الأمر بداعي أن المجلة الفرنسية “فرانس فوتبول”، ستعلن في نهاية العام اختياراتها، وستميل لاختيار لاعب فرنسي؛ وهو ما جعل الفيفا يختار لاعبين وفقًا لمعايير الإنجازات والأرقام الفردية والجماعية.