TheBest.. محمد صلاح ينافس كريستيانو رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين، عن اللاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة لاعب للموسم الماضي.

وضمت القائمة المصري محمد صلاح بجانب الثنائي كريستيانو ورنالدو، نجم يوفنتوس، ولوكا مودريتش، نجم ريال مدريد.

فيما تم استبعاد: الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتليتكو مدريد، الإنجليزي هاري كين لاعب توتنام، والفرنسي رافاييل فاران لاعب ريال مدريد، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، ومواطنه إيدن آزار لاعب تشيلسي.

وحضر صلاح في القائمة النهائية مستندا على مستواه المذهل مع ليفربول وفوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى قيادته لنهائي دوري الأبطال، مع مساعدة مصر على الوصول إلى كأس العالم، وتسجيل هدفين في النهائيات.

مودريتش استفاد من مستواه المذهل مع بلاده في كأس العالم، وقيادته لهم إلى المباراة النهائية، مما أهله للفوز بجائزتي أفضل لاعب في المونديال، وأفضل لاعب في أوروبا، بالإضافة إلى إنجازه مع ناديه ريال مدريد بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

رونالدو ترشح بدوره مستفيدا من قيادته ريال مدريد للفوز بدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

بينما غاب الفرنسيون أبطال العالم عن القائمة النهائية، وعلى رأسهم أنطوان جريزمان.

أما الغياب الأبرز فتمثل في إسقاط ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة، خلال حفل الاتحاد الدولي في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم 24 سبتمبر المقبل.

جائزة الكرة الذهبية انحصرت بين الثنائي رونالدو وميسي في السنوات العشر الأخيرة، إذ استطاع كل منهما حصدها 5 مرات، بينما جائزة “The Best”، ظهرت منذ عامين فقط، بعد انفصال “فيفا” عن مجلة “فرانس فوتبول” ونجح النجم البرتغالي في التتويج بها خلال المرتين (2016،2017).